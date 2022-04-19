الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك سلمان للرئيس الجزائري: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

الملك سلمان
الملك سلمان

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حرص المملكة العربية السعودية على موقفها الثابث من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للشرعية الدولية.
جاء ذلك في رسالة خادم الحرمين الشريفين، الذي سلمها السفير السعودي لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، خلال استقبال الرئيس تبون له اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي، أن خادم الحرمين أعرب، في هذه الرسالة، عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وبحسب البيان، أكد العاهل السعودي، في الرسالة، مشاركته الرئيس الجزائري الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية.

الحرمين الشريفين الجزائر القضية الفلسطينية

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