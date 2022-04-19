ضبط 3350 كيلو رنجة فاسدة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط 3350 كيلو أسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل 6 مصانع بمركز كفرالزيات، قبيل طرحها بالأسواق لبيعها للمواطنين بالتزامن مع عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع شرطة المسطحات والبيئة والمرافق.

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 3350 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك داخل 6 مصانع للأسماك المدخنة بدائرة مركز كفرالزيات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 6 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

كما أسفرت حملة على منشآت وأماكن بيع وتداول الأغذية بقرى ومدن محافظة الغربية، بمشاركة مباحث التموين، عن ضبط 3079 كجم مصنعات وأغذية مختلفة، بنطاق مركز كفر الزيات لتغيرهم فى الخواص الطبيعية.

وجرى تحرير 20 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها، والتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام 45 كيلو أغذية ومشروبات مختلفة تالفة ومجنبه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجار العرض على النيابة العامة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جرى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ورفع درجة الاستعداد لتلقي البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء.