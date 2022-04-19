الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دنيا عبدالعزيز تعلن انتهاء تصوير «ملف سري»

.دنيا عبدالعزيز
.دنيا عبدالعزيز

أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز، انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ملف سري” والذي يعرض هذه الفترة في محققًا ردود أفعال إيجابية للغاية .

ونشرت دنيا صورة وهي تحمل لافته أخر يوم تصوير وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلةً :"فركش ملف سري بحبك يا أمنية"، وسط إشادات كبيرة بدورها في العمل .

 يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا، كما يتم عرض المسلسل على منصة واتش ات الرقمية.

«ملف سري» بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثل للشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصري، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

ردود افعال دنيا عبدالعزيز الفنانة دنيا عبدالعزيز موقع انستجرام انتهاء تصوير فركش ملف سري

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