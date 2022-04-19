«الأعلى للإعلام» يحقق في شكاوى الأهلي والزمالك ضد الغندور وشبانه

استمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأقوال كلاً من الإعلامي محمد شبانه قناة etc والإعلامي خالد الغندور قناة الزمالك، في الشكاوى المقدمة ضدهما من ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.

وقرر المجلس استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات واستكمال الجوانب القانونية.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقد الرياضيين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022.