مصرع طفلتين صدمهما قطار أثناء استقلالهما عربة كارو في الغربية

لقيت طفلتين مصرعهما بعد أن صدمهما قطار أثناء استقلالهم عربة كارو وعبوره مزلقان السكة الحديد بالقرب من قرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو على مزلقان السكة الحديد بشبراقاص.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام القطار بعربة كارو اقتحم قائدها وهما طفلتين "٨ و٩سنوات" المزلقان وقت مرور القطار فدهسها القطار ولقيت احداهن مصرعها فى الحال واستأنف القطار رحلته مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لتلقي العلاج .