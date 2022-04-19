القصبي: هناك فصل بين العمل الأهلي والحكومي والدولة سهلت عمل الجمعيات الخيرية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك فصل بين العمل الأهلي والحكومي، وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة بما يحقق هذا الهدف، وبما يسمح للجمعيات لتقوم بدورها.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، أن "المجتمع المدني والأهلي يتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع الأهلي.

وتابع "اتصور أن أي مخالفات ترصد تحال إلى النيابة العامة، وأن هناك قاعدة تشريعية دقيقة لا يمكن التلاعب بها أو تجاهلها لأنها تتصدى للمخالفات أيضا.

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "البعض وقع في خطأ عندما قام بشيطنة المجتمع الأهلي، وهذا فكر خاطئ ولا بد من التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني بما يحقق المصلحة العليا للدولة بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة أي مخالفات" .

وقال عضو المجلس الأعلى: "لا يجب تشويه الجميع لمجرد خروج شخص أو جمعية عن المسار المطلوب، ولا شك أن الإعلان ينبه إلى باب الخير، والأجهزة الرقابية تتابع الأمر وتقوم بدورها في هذا السياق، مؤكدا أهمية أن نشجع المجتمع الأهلي، لأن الحكومة لن تستطيع بمفردها تلبية احتياجات المواطنين، خاصة وأن مواجهة الفقر يتطلب تضافر جهود الدولة مع المجتمع الأهلي وسد الثغرات وتهيئة المناخ للجميع كي يعمل.

وشدد الإعلامي نشأت الديهي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتصدى للإعلانات المضللة والتي ترسم صور ذهنية خاطئة أو التي ترسل رسائل سلبية وغير دقيقة عن المجتمع.