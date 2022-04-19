الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يان نوتر: الحكومة الألمانية تسهل التعرف على المشروعات المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال يان نوتر، المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، إننا نعمل كاتحاد أوروبي على تمويل مستدام للمشاريع التي يتم العمل عليها مستقبلا خلال الـ 10 سنوات القادمة والسعي لتوفير ذلك من خلال الشراكة والتعاون فى المشروعات المختلفة مع مصر وغيرها، مشيرًا أن الحكومة الألمانية تعمل على تسهيل التعرف على المشروعات المصرية التي يمكن أن تتبناها وتوفير التكنولوجيات المتاحة لديها وتقديمها فى مؤتمر المناخ، مؤكدًا دعم الجانب المصري فى كل المشروعات التي تخص ما يساعد على تقليل الكربون.

وقالت وزيرة البيئة إننا نعمل من خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر تغير المناخ COP 27 على تقليل استخدام البلاستيك وإشراك عدد من الشركات حيث نقوم بوضع الاستراتيجيات والأهداف والأولويات الخاصة بهذا الشأن، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني لدعم تلك الأنشطة.

من جانبه، أشاد السيد عماد رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية على الدور المهم الذي تقوم به مصر خلال رئاستها واستضافتها لمؤتمر تغير المناخ COP 27، لافتًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات حول كيفية مشاركة الغرفة الألمانية فى المؤتمر، مؤكدًا دعم الغرفة لاستضافة مصر للمؤتمر ولعب دور مهم ونشط فى قضايا المناخ.

جاء ذلك خلال التقاء د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيان نوتر المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية وعماد غالي رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث أهداف مؤتمر المناخ، وبحث أوجه التعاون المختلفة مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

يان نوتر المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية تمويل مستدام المشروعات المختلفة التكنولوجيات المتاحة المشروعات المصرية

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