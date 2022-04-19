تعليم بورسعيد: استيعاب طلاب الشهادة الإعدادية لتجربة «البابل شيت» فاق ‏التوقعات

قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة استوعبوا التجربة الأولى لورقة الإجابة ‏الجديدة "البابل شيت" من خلال الامتحان التدريبى فى مادة العلوم واستجابوا لها بشكل فاق كل التوقعات.‏

جاء ذلك خلال لقاء سيادته مع بعض أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور المستشار محمد ‏الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة والأستاذ أحمد والى وكيل المديرية ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية.‏

وأضاف وكيل الوزارة أن أداء الطلاب للامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كان مشرفا جدا ونتج عنه نتيجة عظيمة من خلال برنامج التصحيح ‏المميكن الذى يصدر 25 تقريرا مفصلا عن العملية الإمتحانية وقياس نواتج التعلم.‏

وأكد الدكتور أكرم أن تعليم بورسعيد لديه ثقة كبيرة فى معلميه وقياداته الذين أثبتوا إخلاصهم وإصرارهم على إنجاح هذه المنظومة الجديدة بعد ‏أن أشاد بها الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و دعمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.‏

وقام وكيل الوزارة بشرح تفاصيل ورقة الإجابة الجديدة " البابل شيت " للحضور وسرد أسباب التغيير والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم لبعض ‏الأمور الفنية بعد عرض نتائج تجربة أبنائهم الطلاب الأولى من خلال الامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم.‏

وأشار الدكتور أكرم أن ولى الأمر جزء لايتجزأ من العملية التعليمية ولابد من إشراكه وإطلاعه بكل مستجدات الأمور على الساحة التعليمية معربا ‏عن سعادته بهذا اللقاء، موجها الشكر لكل الحضور على حرصهم واهتمامهم بمستقبل أبناءهم الطلاب.‏