تعليم بورسعيد: استيعاب طلاب الشهادة الإعدادية لتجربة «البابل شيت» فاق التوقعات
قال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة استوعبوا التجربة الأولى لورقة الإجابة الجديدة "البابل شيت" من خلال الامتحان التدريبى فى مادة العلوم واستجابوا لها بشكل فاق كل التوقعات.
جاء ذلك خلال لقاء سيادته مع بعض أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة والأستاذ أحمد والى وكيل المديرية ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية.
وأضاف وكيل الوزارة أن أداء الطلاب للامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كان مشرفا جدا ونتج عنه نتيجة عظيمة من خلال برنامج التصحيح المميكن الذى يصدر 25 تقريرا مفصلا عن العملية الإمتحانية وقياس نواتج التعلم.
وأكد الدكتور أكرم أن تعليم بورسعيد لديه ثقة كبيرة فى معلميه وقياداته الذين أثبتوا إخلاصهم وإصرارهم على إنجاح هذه المنظومة الجديدة بعد أن أشاد بها الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم و دعمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وقام وكيل الوزارة بشرح تفاصيل ورقة الإجابة الجديدة " البابل شيت " للحضور وسرد أسباب التغيير والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم لبعض الأمور الفنية بعد عرض نتائج تجربة أبنائهم الطلاب الأولى من خلال الامتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم.
وأشار الدكتور أكرم أن ولى الأمر جزء لايتجزأ من العملية التعليمية ولابد من إشراكه وإطلاعه بكل مستجدات الأمور على الساحة التعليمية معربا عن سعادته بهذا اللقاء، موجها الشكر لكل الحضور على حرصهم واهتمامهم بمستقبل أبناءهم الطلاب.