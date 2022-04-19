محافظ بورسعيد: بدء موسم توريد القمح للشون والصوامع الحكومية

محافظ بورسعيد : بدء موسم توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية وتوريد ١٩ طن

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم توريد أول كمية بلغت 19 طنا من الأقماح للصوامع المتواجدة بمطحن بورسعيد، موجهًا جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل جميع العقبات وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.

وشدد محافظ بورسعيد على اللجان المكلفة باستلام محصول القمح على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد بمناطق شرق وجنوب المحافظة.

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية، وتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، لافتًا إلى أن كمية القمح المنزرعة في بورسعيد هذا العام بلغت ١٥ ألف فدان، موزعة على منطقة شرق وجنوب المحافظة، والمتوقع إنتاجه ٣٥ ألف طن من القمح خلال الموسم الجاري.

وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا، لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وجدد محافظ بورسعيد تهنئته وترحيبه بالسكرتير العام الجديد اللواء عاطف وجدي، متمنيا له مزيد من التوفيق خلال فترة عمله، كما هنأ رئيس حي الشرق الجديد على منصبه، وقدم الشكر للعميد نعمان على نعمان رئيس حي الشرق السابق على جهوده المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالحي.

واستعرض المحافظ مع الحضور، الموقف الحالي في عدد من ملفات عمل الأحياء، فضلا عن المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، موجها بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لاستكمال خطط التنمية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية قيام أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل في ملف إزالة الإشغالات والنظافة وتكثيف العمل في الإدارات المختصة في هذا الشأن والمتابعة المستمرة بما يحقق الانضباط والمظهر الحضاري.