الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

احذرها.. أنماط غذائية تدمر بشرتك بسهولة

بشرتك
بشرتك

لا شك أن تناول الطعام بشكل عام، هو السر وراء استمرار الحياة بالنسبة للإنسان، لكن لابد من الاحتياط لعدد من الأطعمة التي من شأنها أن تدمر البشرة ولا تمنحها الإشراقة الجذابة التي يسعى الجميع للحصول عليها.

وفي السطور التالية نشير إلى عدد من الأنماط الغذائية التي يجب الإبتعاد عنها من أجل الحفاظ على صحة البشرة، وذلك بحسب ما ورد في موقع "health":

التوتر أثناء الطعام:
التوتر أثناء تناول الطعام، أو ما يقوم المختصين بتعريفه على أنه اضطراب الطعام، وجد هؤلاء المختصين أن هناك علاقة وثيقة بين ظهور حب الشباب، والتوتر أو الاضطراب أثناء الطعام، لذلك من المهم الحفاظ على الهدوء أثناء تناول الطعام.
 

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المقليات:
يعتبر تناول المقليات من أبرز العادات الخاطئة والتي تتسبب في تهيج البشرة، ومنها البطاطس المقلية والدجاج المقلي، حيث يعتبر الإفراط في تناول هذه الأطعمة بشكل مستمر من أبرز العلامات التي تؤدي إلى تهيج البشرة، حيث تعمل هذه الأطعمة بالإضافة إلى المعجنات على تهيج الأمعاء والتي تقوم بالضرورة بتهيج البشرة.

عدم الحصول على ما يكفي من البكتيريا النافعة:

أثبتت الدراسات إن الحرص على تناول كميات متساوية من الطعام الغني بالبكتيريا النافعة من شأنه أن يقلل من الحالات المصابة بمرض الاكزيما.

عدم تناول المياه بشكل مستمر:

من أكثر الأشياء التي يمكن أن تؤثر على البشرة بالسلب هي عدم تناول المياه بشكل مستمر، وهذه المشكلة مصاب بها عدد كبير من المراهقين، ولذلك فإن ظهور حب الشباب والمشاكل الجلدية في هذه الفئة العمرية كبير جدا، فمن المهم أن يتم توجيه الشباب والمراهقين بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، بداية من 8 أكواب من الماء، وحتى 12 كوب يوميا.

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تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات:

الحرص على تناول كميات كبيرة من الطعام الغني الكربوهيدرات، كالأرز الأبيض والخبز، وكذلك الأطعمة الغنية بالسكر، والمشروبات المحلاة، كل هذه العادات السيئة من شأنها أن تؤثر بالسلب على الصحة العامة  للجسم والبشرة.

غذائي العادات الخاطئة صحة البشرة الصحة العامة الحالات المصابة تناول الطعام البطاطس المقلية

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وائل لطفي

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