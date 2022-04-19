الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلق على شكاوى الطلاب من الامتحان التجريبي الإلكتروني

د. طارق شوقي
د. طارق شوقي

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استفسارًا من أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي عبر أحد الجروبات التعليمية على تطبيق واتساب حول وجود بعض الشكاوى الطلابية في الامتحانات التدريبية اليوم بشأن الخروج من منصة الامتحان.

وقال أحد الطلاب إن الأزمة ليست في المدرسة أو الشبكة، أنا مدرستي حكومة والامتحان على شبكة المدرسة Shcool المشكلة في جاهزية التابلت وعدم التحديث، وبالتالي عدم نزول المنصة أو التهكير أو الباسورد".

على الفور، رد وزير التعليم قائلاً: “هی مشاكل المستخدم مثلما ذكرت، وليس الامتحان أو المنصة”، لافتًا إلى أن هدف التدريب هو أن يدرك الطلاب ضرورة التحديث وإلغاء التهكير والاهتمام بالامتحان، لأنه، كما حذرت سابقًا ضروري لهم وإذا لم يهتموا به الآن، سيواجهون مشاكل أكبر في نهاية العام والعام المقبل".

امتحانات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الصف الثاني الثانوي شكاوى الطلاب

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