ضبط 4 متهمين بقتل عجوز أثناء تواجدها بمنزلها في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، القبض على 4 متهمين بقتل عجوز أثناء تواجدها بمنزلها بقرية كفر الحاج داود التابعة لمركز ومدينة السنطة.

كان قد تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة، يفيد بتلقيه بلاغ يفيد بالعثور على جثة عجوز تبلغ من العمر 80 سنة ومقيمة بمفردها داخل منزلها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية ومركز شرطة السنطة، وبالانتقال عثر عليها داخل منزلها ومصابة بجرح قطعي بالرقبة وطعنات بالبطن، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.