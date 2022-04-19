الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 85% من «تموين أبريل»

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية باستمرار صرف الاستعاضات الكاملة لشهر أبريل، موضحًا أنه شدد على رئيسي شركتي الجملة ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعة مقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

‏ ووجه وزير التموين بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية، ‏ومتابعتها للتدخل في حال زيادة طلب المواطن على أي سلعة، مضيفًا أن نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏أبريل قد وصلت إلى 85%.

وأوضح «مصيلحي» أن الوزارة تضخ ‏يوميًا 3000 طن زيت مناصفة بين اللتر و800 جرام، ‏و4000 طن سكر، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم، ويتم صرف الدقيق المدعم للمخابز وإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، كما أن المخابز التى تبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوالًا زنة الجوال 100 كيلوجرام، تعمل من الساعة 7 صباحا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساء، الأمر الذى يؤدى إلى توفير الخبز للمواطنين، خاصة الأخوة المسيحيين على مدار اليوم.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية المنتشرة بكافة المحافظات خلال الساعات الجارية تستهدف التأكد من الالتزام بكتابة أسعار الخبز الجديدة بشكل واضح أمام المواطنين، بجانب القيام بوزن الرغيف حسب كل نوع، علاوة على توافر الاشتراطات الصحية من خلال مسئول وزارة الصحة المتواجد بكل حملة تفتيشية.

وأضاف «خليل» أن العقوبات التي سيتم فرضها على المخابز المخالفة كبيرة للغاية وتصل إلى 5 ملايين جنيه لتكون رادعة لأي مخبز مخالف، مطالبًا وسائل الإعلام بتوعية أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية للدولة حتى لا يعرضوا أنفسهم لغرامات كبيرة. 

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك جهات رقابية متعددة تتابع تنفيذ قرار تسعير الخبز، مثل مديريات التموين بكافة المحافظات، ومسئولي وزارة الصحة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومفتشي وزارة التموين، ورجال مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وفروعه بعدد كبير من المحافظات، منوها بأن جميع المفتشين يمتلكون صفة الضبطية القضائية.

محافظات الجمهورية السلع التموينية التجارة الداخلية وزير التموين صرف السلع التموينية علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية

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