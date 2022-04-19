الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة محمد صلاح.. 7 ملايين مشاهدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» في 5 أيام

محمد صلاح
محمد صلاح

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ان هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت في رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة  حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع  ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

تدور أحداث الإعلان حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين والسائقين، وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح في نهاية الإعلان ممسكا بيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان  مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".

وكان كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان، عن الأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسلا وهي "شغل عالي - دنيا تانية- مكتوب عليا – عودة الأب الضال - النقطة العمياء - الاختيار 3 – وجوه - بيت الشدة - رانيا وسكينة - ملف سري - فاتن أمل حربي – المشوار – توبة"، وجاء مسلسل "أحلام سعيدة" خاليا من مشاهد التدخين.

وأشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمسلسلات "المداح - دايما عامر – العائدون - الكبير أوي 6 - في بيتنا ريبورت 2" لخلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.

مواقع التواصل الاجتماعي أنت أقوى من المخدرات شهر رمضان وزيرة التضامن محمد صلاح

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