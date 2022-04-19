الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالتعاون مع مؤسسة كوكاكولا للتنمية..

الشباب والرياضة والإنتاج الحربي يطلقان المرحلة الأولى من مشروع "دراجتك دخلك "بمشاركة مصر الخير

اطلاق المرحلة الأولى
اطلاق المرحلة الأولى من مشروع دراجتك دخلك

◄ مؤسسة كوكاكولا للتنمية تقوم بتسليم 500 دراجة للشباب في المرحلة الاولى من مبادرة دراجتك دخلك

 ◄ تهدف شركة كوكاكولا إالى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال خلق وتوفير فرص عمل

 

عقدت مؤسسة كوكاكولا للتنمية شراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والإنتاج الحربي ومؤسسة مصر الخير لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك دخلك"، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب في جميع أنحاء مصر، بتوفير 1350 دراجة الى الشباب المستفيدين، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات والمبيعات لمساعدتهم في بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

تم إطلاق المرحلة الأولى من إستاد القاهرة الدولي بحضور ممثلين من جميع الأطراف بالإضافة إلى 500 مستفيد من المرحلة الأولى من المشروع. وتعكس المبادرة رغبة الجهات الفاعلة المصرية والمؤسسات الدولية في التعاون وتوحيد الجهود من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لمصر 2030 التي تركز على الصحة العامة والتنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة وتحسين الاقتصاد والظروف الاجتماعية والبيئية للأسر الفقيرة.

تهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للمستفيدين من الشباب، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات المركبات التي تلوث الهواء وتشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة واستعادة النشاط بشكل يومي، خاصة وان المبادرة تتماشى مع منصة الاستدامة الجديدة لشركة كوكاكولا افريقيا المعروفة بإسم “JAMII” حيث يُعد التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب أحد مجالات التركيز الرئيسية بها. من خلال JAMII تسعى كوكاكولا افريقيا إلى تعزيز وتوفير فرص ريادة الأعمال من خلال توفير وصول أفضل إلى التدريب على المهارات والشبكات والتمويل والأسواق.

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اطلاق المرحلة الأولى من مشروع دراجتك دخلك 

قالت هالة عبد الودود، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والعلاقات العامة و التنمية المستدامة  لشمال أفريقيا كوكاكولا اتلانتيك "على مدار 80 عامًا من عملياتنا في مصر ، أظهرنا جهدًا في تطوير المجتمع من خلال دعم العمل الذي يساهم بشكل مباشر في تنمية المجتمع المصري،  وفي عام 2011 ، افتتحت شركة كوكاكولا في مصر مشروعها لتنمية ١٠٠ قرية من القرى الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه النظيفة للمنازل ، وتجديد المدارس والمراكز الطبية، وتوفير المعدات الطبية اللازمة لها ، ودعم الأعمال الصغيرة للنساء، وتمكنت الشركة من توصيل ما يقرب من نصف مليون شخص بالمياه النظيفة في ريف مصر وتطوير 70 قرية حتى الآن، واليوم نواصل مهمتنا للتأثير بشكل مباشر على المجتمعات المضيفة من خلال جهود JAMII.

من ناحيتها أشادت أمل مبدي الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، بدور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ملف خدمة الشباب بمختلف فئاتهم، ودعمه لمختلف المبادرات التنموية.

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اطلاق المرحلة الأولى من مشروع دراجتك دخلك 

واقترحت مبدي عمل كوتة للبنات وللقادرون باختلاف في المراحل المقبلة من مبادرة دراجتك دخلك، فضلاً عن متابعة نتائج المبادرة وكيف غيرت الدراجات من حياة الشباب ووفرت لهم فرص عمل توفر لهم دخل كريم وحياة كريمة وكذلك عمل جوائز للمتميزين ومن يحقق أرباح كبيرة في المشروع

وأضافت أن المبادرة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها مؤسسة مصر الخير، من أجل تنمية الإنسان المصري وهو الشعار الذي رفعته مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها، موضحة أن مؤسسة مصر الخير تعد من أكبر مؤسسات العمل المدني في مصر والعالم العربي، وتعمل على خدمة الأسر الأكثر احتياجا داخل مصر في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والبحث العلمي والتنمية المتكاملة

وأكدت أن هذه المبادرة تعد نموذجاً يحتذي بها للتعاون بين مثلث التنمية المبارك الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فضلا عن الإعلام.

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اطلاق المرحلة الأولى من مشروع دراجتك دخلك 

وأضافت أن مؤسسة مصر الخير تدرب المستفيدين المرشحين من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية على إدارة وتسويق المشروع بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومتابعة وتقيم المشروع لمدة 6 أشهر من التنفيذ وإرسال تقارير للأعمال المنفذة وقياس أثر المشروع.

تأسست مؤسسة كوكا كولا للتنمية عام 1984، واستثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وتمكين المرأة وتعزيز المصلحة العامة للأفراد والمجتمعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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