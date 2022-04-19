الطريقة الأكبرية تحتفل بمولد القطب الصوفي محيي الدين بن عربي (صور)

نظمت الطريقة الأكبرية الحاتمية ومؤسسة أبن العربي للبحوث والدراسات، احتفالية دينية كبرى بمقرها بمناسبة مولد القطب الصوفي الكبير، الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي، بحضور شيخ الطريقة أيمن حمدي الأكبري، وعدد من العلماء والباحثين ومريدي وأتباع الطريقة.

ونظمت الاحتفالية مساء أمس، حيث بدأت بقراءة القرآن، ثم الإنشاد الديني من قبل فرقة المرعشلي للإنشاد الديني والصوفي، تلتها قراءة للأوراد الخاصة بالطريقة الأكبرية الحاتمية، ثم كلمة الوعظ والإرشاد من الشين أيمن حمدي الأكبري.

قال أيمن الأكبري، شيخ الطريقة الأكبرية، إن الاحتفال بمولد القطب الأكبر والكبريت الأحمر، سيدي محيي بن عربي أمر اعتادت عليه الطريقة الأكبرية من أجل التذكير بهذا الرجل العلامة الذي خدمة الأمة الإسلامية، خدمة جليلة فتذخر المكتبات الإسلامية بالكثير من مؤلفاته، الأمر الذي يجعلنا أمام قطب من الأقطاب الكبار الذين حفروا أسمائهم بحروف من نور في كتاب التاريخ الإسلامي.

وتابع "الأكبري" أن الطريقة الأكبرية تسعى دائما، للتأكيد على الدور الهام الذي قام به الشيخ بن عربي لخدمة التصوف والدين الإسلامي الحنيف، ولذلك وجب علينا التعلم من هذا الرجل والتعرف عليه أكثر وأكثر وذلك من خلال قراءة كتبه ومؤلفاته، ومعرفة تراثه.