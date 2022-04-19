الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحت شعار احمى نفسك.. الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الالكتروني

الحملة القومية لمكافحة
الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الالكتروني

تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نفذت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى فعاليات الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الالكتروني وذلك تحت شعار احمى نفسك بمشاركة ممثلي برلمان الطلائع والشباب القاهرة والجيزة ، الملتقى الاول للقيادات الشبابية الإعلامية واتحاد طلاب تحيا مصر ، كيان سند الصعيد ، مكتب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، المجلس الوطنى للشباب ، ولفيف من ممثلي القيادات والكيانات الشبابية المصرية الي جانب نقابة المحاميين والمهندسين وسكرتارية شباب العمال بالاتحاد العام العمال مؤسسة القادة.

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بدءت فعاليات الحملة بعرض بزيارة المشاركين الي متحف مجلس قيادة الثورة بمقر نادى القوات المسلحة بالزمالك لمشاهدة واحدة من أهم معالم ثورة يوليو والضباط الاحرار الي جانب تنفيذ نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع إدارة مصر القديمة التعليمية لمناقشة القوانيين واللوائح المنظمة للتواصل الاليكتروني بين مختلف فئات الشعب.

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استهلت الجلسات الحوارية فعالياتها بمشاركة المستشار  أسامة الطنطاوي رئيس محكمة الطفل ، المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية حيث تم التطرق الي بعض الاسقطات والاستخدام السي التكنولوجيا الحديثة وآليات معالجة وتصدى ومكافحة القانون لهذة الظواهر السلبية.

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اوضح المستشار أسامة الطنطاوي رئيس محكمة الطفل مفهوم الابتزاز اليكترونى وهو  عملية تهديد وترهيب للانسان أو المجنى عليه بنشر صور أو مواد مرئية أو تسريب معلومات سرية تخصه، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

اشاد طنطاوى بجهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ العديد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل المتعلقة بتعريف النشء والشباب بجرائم الاليكترونية والانترنت وعمليات الابتزاز الالكتروني.

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تحدث المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية عن العقوبات القانونية التى أقرها القانون المصري تجاه الأعمال المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات والابتزاز الاليكتروني ومراحل تطور القانون الخاص بذلك.

ناقش أن جرائم الانترنت نتج عنها العديد من الجرائم التى قد تصل الي القتل حيث أن الضحايا يتم اصطيادهم عن طريق البريد الاليكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي ك الفيس بوك ، تويتر ، انستجرام وذلك في ظل التنامى والانتشار الواسع من قبل مستخدميه من جميع فئات المجتمع.

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نوة أن من ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الجرائم الاليكترونية وعمليات الابتزاز اليكترونى الأمر الذي سيعود بالايجاب والنفع على الحد من ظاهرة الجرائم الاليكترونية والابتزاز الاليكتروني.

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طالب وزارة الشباب والرياضة باستمرار تكثيف الجهود التي تبذلها في تعريف النشء والشباب داخل مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية ، للحد من الظاهرة السلبية المدمرة للبشرية والمجتمعات وهى جرائم التواصل الاليكترونى والانترنت والابتزاز الاليكتروني

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وائل لطفي

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