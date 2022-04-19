هند صبري تتفقد مشروعات التكيف مع تغير المناخ في مصر

زارت النجمة هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مشروعات

التكيف مع تغير المناخ التي تديرها الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وخلال زيارتها التي استغرقت يومين توجهت إلى بعض الأماكن في محافظتي الأقصر وأسوان، موضحة الدور الفعال

لبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهودهما المشتركة في النهوض ببرنامج تطوير التنمية الريفية الذي يدعم 80000 من أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين في صعيد مصر.

كما التقت هند صبري ببعض المزارعين وتحدثوا عن تأثير البرنامج على إنتاجهم من المحاصيل الزراعية، ودخلهم، وأمنهم الغذائي، ومواجهة تأثيرات تغير المناخ.

وقالت صبري: «يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على زراعتنا وعلى مواردنا المائية، مما يجعل أمننا الغذائي والمائي في خطر، لذلك فإن كل منا له دور سواء كنا حكومات أو مؤسسات أو أفراد، ونحن في برنامج الأغذية العالمي نقوم بدورنا من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ».