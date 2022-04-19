«طلاب من أجل مصر» بجامعة القناة تشارك في توزيع المساعدات الرمضانية

شاركت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس في المبادرة الخيرية لتوزيع المساعدات الرمضانية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بـ«أسرة طلاب من أجل مصر»، لمشاركتهم الفعالة في إعداد وتوزيع ٢٥٠ عبوة مساعدات رمضانية مساهمة منهم في مساعدة غير القادرين.

وأشار «مندور» إلى أن تلك المبادرة الخيرية التي أطلقها طلاب الأسرة من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن الهدف منها الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، في إطار مسألة التكافل المجتمعي.

وجهز الطلاب المساعدات الرمضانية لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً، تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وحرص رئيس الجامعة على تقديم الدعم لطلابه لإتمام عملهم الخيري.