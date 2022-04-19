ضبط 4 متهمين بقتل عجوز في منزلها بقرية كفر الحاج داود بالسنطة

ألقت إدارة البحث الجنائي بمركز السنطة بمحافظة الغربية القبض على 4 متهمين بقتل عجوزة أثناء تواجدها بمنزلها بقرية كفر الحاج داود بمدينة السنطة.

وترجع تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء مأمور قسم شرطة السنطة بالعثور على جثة عجوزة تبلغ من العمر ٨٠ عاما ومقيمة بمفردها داخل منزلها.

وبالانتقال عثر عليها داخل منزلها بها جرح قطعي بالرقبة وبه طعنات بالبطن وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع من نفس القرية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة.