وزير الداخلية ينشىء مركز الإصلاح الجغرافي بالمحلة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 865 لسنة 2022 بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي، بقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية.

ونشرت الوقائع المصرية اليوم، قرار وزير الداخلية، وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن هيئة الشرطة وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصـلاح الجغرافيـة بالمحافظات، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحـة الداخليـة لمراكـز الإصلاح الجغرافية، ينشأ بمديرية أمن الغربية مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ثالث المحلة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ثالث المحلة.