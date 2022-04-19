استكمال أعمال الرصف والتطوير بطريق الرملية وشارع عمر بن الخطاب في الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحور المروري الجديد بطريق الرملية بمدينة الزقازيق والذي يشمل إقامة حوائط ساندة وأعمال رصف، وذلك للربط بين طريق السنبلاوين / الزقازيق وامتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن الطريق يمثل محور مروري جديد يساهم في فك الاختناقات المرورية بمناطق (طلبة عويضة - الغشام - شارعي السلام وعمر شاهين وامتداده من ناحية موقف المنصورة.

أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات داخل المدينة واستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة وتيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عمر بن الخطاب الرابط بين شارعي طلبة عويضة وأبو بكر الصديق وصولاً لمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، مشدداً على سرعة الانتهاء من وضع طبقة الأساس وصب البلدورات الأرضية على الجانبين استعداداً لبدء أعمال الرصف وتهيئة الشارع أمام حركة المارة والسيارات.

كلف المحافظ رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة أمام الشركة لإنهاء أعمالها طبقاً للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة المرور والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة بحر مشتول خلف البورصة بزمام هندسة ري كفر صقر، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.