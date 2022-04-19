محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان معرض ملابس «دكان الفرحة» استعداداً لعيد الفطر

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، معرض ملابس "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، بجامعة الفيوم على مدار يومين كاملين، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة بالتعاون مع بنك الكساء المصري، لتوفير الملابس الجديدة لطلاب جامعة الفيوم ممن أُعدت لهم بحوث حالة اجتماعية، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمد سعيد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و طارق سيف الدين رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، ونهال فاروق مدير العلاقات العامة بالصندوق، و محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للصندوق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته الشديدة، للمشاركة في فعاليات مبادرة معرض ملابس "دكان الفرحة" الذي يقيمه صندوق تحيا مصر لطلاب جامعة الفيوم، حيث تعمل تلك المبادرة على إتاحة الآلاف من قطع الملابس، والشنط والأحذية الجديدة والإكسسوارات الحريمي من أفضل المنتجات وأجودها، لإدخال البسمة والفرحة على نفوس أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الجامعة، مثمناً جهود الصندوق التي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال المحافظ "نحن مصرون على عبور هذه المرحلة التي تحتاج إلي تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والشعبية من أجل الارتقاء بمستوي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها عالمياً وإقليمياً، مشيداً بأعمال البناء والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يوفّر 9 ألاف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات، ليستفيد منها 3 ألاف طالب وطالبة بجامعة الفيوم، حيث يتيح المعرض لكل مستفيد فرصة اختيار 3 قطع متنوعة بحرية تامة وبدون مقابل.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى بالإضافة إلى عدد من الأسر الأولى بالرعاية من خلال قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق خلال العام.

وأوضح "عبد الفتاح" أن معارض "دكان الفرحة" يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة، فضلاً عن مشاركة بنك الكساء المصري.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وتنظم المبادرة معارض لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام وتم توزيع نحو 700 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 300 ألف مستفيد، خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة وكذلك عدد من الدراجات للأطفال بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية.