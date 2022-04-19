الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

تعرف على موعد ليلة القدر 2022 وكيفية التحري

ليلة القدر
ليلة القدر

موعد ليلة القدر 2022 وكيفية التحري من أكثر التساؤلات التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع مرور 15 يومًا من شهر رمضان.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأدعية الواردة في ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر وفقا للقرآن الكريم والسنة والنبوية.

موعد ليلة القدر 2022 

ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسول الله صلوات الله عليه في غار حراء واتفق العلماء على أنه في الـ10 الأواخر من شهر رمضان واختلفوا على موعدها الدقيق فالبعض يقول أنها في الليالي الوترية والبعض الأخر يقول أنها في الليالي الأخيرة وحسب حيث لم يرد نص في القرآن والسنة والنبوية يدل على مواعيدها بدقة لذلك يوصى كثير من العلماء إحياء كافة الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان.

وذكر بعض الصحابة علامات ليلة القدر منها انشراح صدر المسلمين وسكون الرياح و طمأنينية القلب وقوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وان الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع.

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فضل ليلة القدر 2022

عظم القرآن الكريم الليلة القدر وأكد أن قيامها خير من قيام وعبادة 1000 شهر ويمكن قيام ليلها بالصلاة بعدد ركعات قليلة أو كثيرة وإطالة الصلاة بالقرآن أفضل من إطالة السجود وتقليل القراءة مع الإكثار من الدعاء حيث لا يرد فيها دعاء وفقا لكافة الأحاديث الواردة عن النبي صلوات الله عليه وسلم.

سميت بليلة القدر من الرفعة والشرف حيث أنها ليلة ذات قدر كبير ويقدر فيها ما يكون في هذه السنة حيث تكتب فيها مقادير بني آدم كلها.

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يتسأل المسلمين عن موعد ليلة القدر 2022 وكيفية التحري والأدعية الورادة في تلك الليلة ولعل أبرزها ما يلي :-

  • اللهم أنك عفوا غفور تحب العفو فاعفوا عنا.
  • اللهم اعتق رقابنا من النار.
  • اللهم قنا عذاب القبر.
  • اللهم أصلح حالنا في الدنيا والآخرة.
  • اللهم اجعلنا من الصادقين الأخيار.
  • اللهم قنا شر أنفسنا وردنا إليك ردا جميلا.

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