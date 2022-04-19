محافظ الجيزة يفتتح أكبر منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسعر الجملة بحي الطالبية

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اكبر منفذ، لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بأسعار الجملة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة أقل من مثلها في الأسواق الخارجية، والذي أقامته محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن المنفذ مقام بنهاية شارع العريش نطاق حي الطالبية ويضم 27 باكية لبيع الخضروات والفاكهة بالتجزئة بسعر الجملة إلي جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وتفقد المحافظ باكيات البيع للوقوف على الأسعار المعلنة ومدى الالتزام بنسب التخفيض عن الاسواق الخارجية، واستمع لآراء المواطنين عن جودة السلع والمنتجات المعروضة ومدى رضائهم عن الأسعار المعلنة والتي لاقت استحسان كبير من قبلهم.

وأكد راشد أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالاشتراك والتعاون مع العديد من الجهات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع مؤكداً انه فور توفير قطع الأراضي سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار .، مضيفا أن غرفه عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي غلاء في أسعار السلع او ممارسات احتكارية او وجود نقص بأي سلعة ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.