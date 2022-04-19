الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لحداد وعامل سرقا دراجة بخارية بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،  بمعاقبة حداد وعامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لتورطهما في سرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من "ي . ص . م" 15 عاما سائق، بأنه حال ركوبه دراجة بخارية "توكتوك" قيادته بالطريق العام، فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن.

وحال وصولهم قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" فى وجهه، مهددا إياه وبث الرعب فى نفسه، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغا ماليا بحوزته ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ. م . م" 25 عاما حداد، و"س . ر . م" 22 عاما عامل، والمقيمين بدائرة قسم بلبيس، حيث وجدت نفسهما الأمارة بالسوء ضالتها فى سلب مال الآمنين، وما إن أبصرا المجنى عليه استوقفوه وطلبا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وما إن وصلوا لوجهتهم قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض مطواة فى وجهه، استوليا على منقولاته كرها عنه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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