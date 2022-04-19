رئيس وزراء سنغافورة: نأمل أن تسود «الحكمة» في الأزمة الروسية الأوكرانية

عبر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، عن أمله في أن تسود "الحكمة" في الأزمة الروسية الأوكرانية، وألا تجعل أوكرانيا الأمور أكثر تعقيدًا.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أن تصريحات لي جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة سنغافورة، حيث تقوم بزيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بهدف تعميق التعاون في مجالات مثل تغير المناخ والروابط التجارية.

وقال "لي":"نراقب الوضع في أوكرانيا وكيف سيؤثر على العلاقات الصينية الروسية، وبالتالي على العلاقات الصينية الأمريكية، وأن هناك مصلحة راسخة في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية، وعدم تعقيدها أو ارتفاع حدتها من حيث زيادة العداء أو انعدام الثقة من كلا الجانبين، معبرا عن أمله بأن تسود الحكمة وألا تجعل أوكرانيا الأمور أكثر تعقيدًا.