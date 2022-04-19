القبض على مدير مصنع أسماك مدخنة فاسدة في الجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 12,28 طن أسماك مملحة ومدخنة دون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.