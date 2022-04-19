الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الروسي: مستمرون في تحرير دونيتسك ولوجانسك

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية مستمرة في تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مشيدا ببسالة الجنود الروس.

وقال شويجو ، في تصريح اليوم الثلاثاء: "الجيش الروسي يقوم بتنفيذ المهام، التي حددها القائد الأعلى في سياق العملية العسكرية الخاصة، حيث يجري تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين باستمرار، وكذلك اتخاذ تدابير لإحياء الحياة السلمية وإعادة الأمن".

وأضاف "إن العسكريين الروس المشاركين في العملية يظهرون شجاعة وبطولة في أداء الواجب العسكري"، مؤكدا أن بلاده تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها.
وأشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تحسين جيشها، موضحا أن واشنطن والدول الغربية تبذل قصارى جهدها لإطالة العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وقال شويجو :"إن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تفعل كل شيء لتأخير العملية العسكرية الخاصة قدر الإمكان عبر الكميات المتزايدة من إمدادات الأسلحة الأجنبية" ، مشددا على أن تصرفات القوات الروسية ونوعية الأسلحة المستخدمة تُظهر مرة أخرى صحة الأولويات، التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية للبلاد في بناء القوات المسلحة الروسية.

يُذكر أن مسؤولين أوكرانيين أعلنوا - في وقت سابق - أن روسيا بدأت ليلة أمس حملة عسكرية واسعة النطاق في شرق أوكرانيا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لا تنوي تغيير النظام في كييف، ولا بد أن تكون للشعب الأوكراني حرية الاختيار.

وأوضح، في مؤتمر صحفي: روسيا ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث في مدينة «بوتشا» بضواحي كييف، ولا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأضاف: «حديث الأمريكيين عن الديمقراطية في العالم يعكس فقط العقلية الإنجليزية ويتجاهل تاريخ الشعوب، وزيلينسكي بادر بالدعوة للمفاوضات لكن موقفه متغير وغير ثابت».

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