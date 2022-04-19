حملات مكثفة على المخابز.. وتحرير 55 محضرا تموينيا للمخالفين

فى إطار جهود مديرية التموين والتجار الداخلي ببورسعيد من خلال الحملات الرقابية صباحية ومسائية برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة من تحرير 55 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة وبيانها كالتالى:-

- أحد المخابز البلدية قامت بالتجميع والاستيلاء على كمية تقدر بـ7 شكائر من الدقيق البلدى المدعم ×50 كجم ما يعادل 350 كجم من الدقيق استخراج 72% بغرض الإتجار والتربح والاستيلاء على الدعم دون وجه حق تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط أحد المحال التجارية بحوزته كمية تقدر ب 20 قاروصة سجائر مجهولة المصدر ما يضر بصحة المواطنين بصورة أكثر خطورة من السجائر العادية وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير المحاضر الآتية:-

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1-تم تحرير عدد ( 19 ) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية.

2-تم تحرير عدد ( 16 ) محضر شهادات صحية.

3-تم تحرير عدد ( 5 ) محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى.

4-تم تحرير عدد ( 3 ) محضر عدم الإعلان عن وجود مخزن.

وفى مجال المخابز البلدية التموينية

1- تم تحرير عدد ( 6 ) تقارير نقص وزن .

2-تم تحرير عدد ( 4 ) تقارير غير مطابق للمواصفات.

هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.