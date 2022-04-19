الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بإنهاء إجراءات التأمين الصحى لطفل يعانى من تضخم بالكبد..صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية




يواصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام ، وفحص عددا من الطلبات فى إطار التواصل الدائم مع أهالى المحافظة للتعرف على شكواهم وبحث الحلول العاجلة لها ، 

التقى المحافظ بإحدى الحالات الإنسانية من ناحية مركز أشمون يعانى نجلها من مرض تضخم الكبد  ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعلى الفور وجه بإنهاء إجراء الفحوصات الطبية العاجلة للطفل بمستشفى التأمين الصحى لتقديم الخدمات الطبية الشاملة له ، كما وجه بدراسة شكوى موظفة أرملة ومن ذوى الهمم  تعمل إدارية بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية الماى و تضرر من صدور قرار بندبها إلى مدرسة أخرى مما يصعب عليها تحمل مشقة المواصلات نظراً لحالتها الصحية .
 

وكلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين لإتخاذ اللازم حيالها ، تضرر أحدهم من تعنت موظفى وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بجنزور من رصد مخالفة بناء بالدور الخامس بمنزله وهو ما يخالف الطبيعة ، وشكوى مواطنه من ناحية شارع السلطان حسين ببندر شبين الكوم تضرر من تعدى جارها ببناء منزل مخالف وفتح نوافذعلى منزلها دون مراعاة حرم الجار ، ومواطن أخر  بقرية طة شبرا بمركز قويسنا يتضرر من تعدى أحد المواطنين بالقرية بالبناء على قطعة أرض أملاك دولة (إصلاح زراعى) مما يمثل تعديا على الممتلكات العامة ويضر بالصالح العام. 
 

وقد تضمن اللقاء ، توجيه المحافظ للمستشار القانونى بإبداء الرأى حيال شكوى مواطنه من مجيريا بأشمون تتضرر من مسئولى إدارة الشئون القانونية بمجلس المدينة لإرسالهم خطاب للوحدة المحلية بسمادون لوقف أعمال  بناء منزلها بعد منحها رخصة والشروع في التنفيذ، فيما كلف المحافظ مدير مديرية التموين بدراسة  شكوى صاحب أحد المخابز السياحيةبنطاق سبك الأحد بمركز أشمو ن يلتمس صرف حصة الدقيق المخصصة للمخبز لمدة أسبوع  نظرا لإرتفاع تكلفة النقل اليومى لإستلام الحصة المقررة وذلك بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بمقابلة طبيبة تعمل بإدارة السادات البيطرية وتضرر من تعنت مدير الإدارة البيطرية ونقلها للعمل كطبيب ثان بمجزر كفر داود فى حين أنها تعمل رئيساً لقسم المجازر والصحة العامة.

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