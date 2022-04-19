الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«العدل» النمساوية: نشر الكراهية على الإنترنت تتزايد والملاحقة القانونية ضئيلة

جريدة الدستور

أعربت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتيش اليوم، عن عدم رضاها عن نتائج الحزمة التشريعية الحديثة ضد جريمة نشر الكراهية على الإنترنت التي أقرها البرلمان في العام الماضي، مشيرة إلى أن تأثيرها كان ضئيلا .

وقالت “زاديتيش”، في تصريح اليوم، إن هذه الجريمة زادت بشكل ملحوظ وتنامت البلاغات على مدار العام الماضي كما لم يتم التوصل إلى إحصاءات دقيقة حول الإدانة النهائية في هذه الجرائم.

وأضافت أن الحزمة التشريعية فرضت عقوبات مشددة عند إهانة الشخص بسبب دينه أو عرقه أو إعاقته ولكن لم يستفد من الحماية بهذه العقوبات إلا مجموعات محدودة، مشيرة إلى تسجيل زيادة في انتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أن التشريعات توفر حماية لضحايا الجرائم الإلكترونية وتتيح تعقب مؤلفي المنشورات المجهولة على الإنترنت، موضحة أنه على الرغم من الإصلاح التشريعي ظل عدد بلاغات التنمر عبر الإنترنت في تزايد، مضيفة «يمكن معاقبة التنمر عبر الإنترنت من خلال النشر الأول وليس تكرار النشر فقط، كما كان مطبقا من قبل».

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