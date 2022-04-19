بعد إخفاء وفاة 3.5 مليون شخص.. كيف خدعت الهند العالم بمعدل وفيات كورونا؟

أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الهند اتُهمت بمحاولة تأخير محاولة منظمة الصحة العالمية لمراجعة حصيلة الوفيات العالمية من فيروس كورونا، بعد أن أشارت حساباتها إلى أن البلاد قد قللت من عدد القتلى بنحو 3.5 مليون.

وتابعت أن العدد الرسمي للوفيات في الهند بسبب كوفيد هو 520 ألف شخص، ولكن وفقًا لتحليلات وتحقيقات متعمقة في البيانات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ، فإن العدد الإجمالي يزيد عن 4 ملايين، وهو ما سيكون إلى حد بعيد أعلى عدد من القتلى في بلدان العالم أجمع.

وأضافت أن الرقم يتوافق مع التقديرات السابقة التي قدمها العلماء، ومحللو البيانات والمجلات الطبية بأن العدد الحقيقي للوفيات من فيروس كورونا في الهند كان أعلى بعشر مرات من الرقم المسجل في الإحصاءات الرسمية.

وأشارت إلى أنه بعد اجتياح البلاد موجة ثانية مدمرة من الفيروس في شهر أبريل من عام 2021، اتُهمت الحكومات المركزية وحكومات الولايات بالتستر على الأعداد الحقيقية للذين ماتوا بسبب الفيروس من أجل صرف النظر عن اتهامات بعدم القيام بما يكفي لمنع انتشاره أو توفير رعاية صحية كافية.

ووفقًا للتقارير، كانت منظمة الصحة العالمية تريد نشر البيانات في يناير لكنها تلقت معارضة كبيرة من الحكومة الهندية، التي رفضت قبول الرقم والمنهجية على أنها صحيحة.

صرحت منظمة الصحة العالمية بأنها تعتزم الآن نشر البيانات المنقحة هذا الشهر، والتي تقدر وفاة 15 مليون شخص بسبب فيروس كورونا، أي أكثر من ضعف عدد الوفيات المعروف البالغ 6 ملايين.

وأكدت الصحيفة ان الرقم المحدث، الذي يتم رسمه ببيانات الوفاة الزائدة من بين أرقام أخرى ، يشمل أيضًا أولئك الذين ماتوا من أمراض أخرى ولكن لا يمكن علاجهم بسبب فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهندية، إنها تجري مناقشات مع منظمة الصحة العالمية. وأكدت في بيان لها زعم ​​النمذجة الرياضية "مشكوك فيها" و"غير مثبتة إحصائيا": "اعتراض الهند الأساسي لم يكن مع النتيجة مهما كانت".