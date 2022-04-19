الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران: العلاقات «المصرية- الإماراتية» تشهد تطورًا كبيرًا بالنقل الجوى

الطيار محمد منار
الطيار محمد منار

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن العلاقات (المصرية- الإماراتية) تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، خاصة في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال حضور وزير الطيران مراسم توقيع مذكرة تفاهم بمقر وزارة الطيران بين سلطة الطيران المدني المصري والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران والاستفادة القصوى من الإمكانات والكفاءات المتميزة لدى سلطتي الطيران المدني في كل من مصر والإمارات لتأسيس شراكة مستمرة بينهما.

وأضاف بيان لوزارة الطيران أنه وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعن الجانب الإماراتي سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام.

وقال منار إن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها، خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران، مشيدًا بالعلاقات القوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدني على زيادة أوجه التعاون مع الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهتها، أكدت السفيرة مريم الكعبي، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وأنها تقوم على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في مجال الطيران بما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره، أعرب سيف السويدي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة من التعاون المستمر مع سلطة الطيران المدني المصري، مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وتشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق المواقف والدعم الفني والتدريب المشترك وتوحيد الجهود، لتبني وجهة نظر مشتركة يتفق عليها الجانبان في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

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