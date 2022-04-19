الثلاثاء 19 أبريل 2022
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تحقيقات ومتابعات

مصادر تكشف سر انتشار شائعة إقالة وزير «التعليم»

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سر انتشار شائعة إقالة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من منصبه.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»: «قبل كل حدث مهم تستعد له وزارة التربية والتعليم يحدث هذا الأمر من أصحاب النفوس الضعيفة والذين يريدون إثارة البلبلة والجدل فقط».

وأضافت المصادر: «الوزير سيعلن غدًا عن إجراءات مهمة فعلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل امتحانات الثانوية العامة وكيفية مواجهة ظاهرة الغش لذلك يريدون مسربي هذه الشائعات التشويش على ما تفعله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة إن كل شيء سينكشف  غدًامن خلال البث المباشر الذي يعلن فيه الوزير طارق شوقي الكثير من كواليس الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة التربية والتعليم

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