الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لنجار بتهمة خطف طفلة فى الشرقية

خطف
خطف

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة نجار موبيليا بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لتورطه بخطف طفلة تحت تهديد السلاح، في بلبيس.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ن . ع"، ضد "ع. ش . ح " 22 عاما نجار ومقيم بدائرة القسم، لقيامه بخطفها.

وكشفت التحقيقات التى أكدتها التحريات قيام المتهم بخطف الطفلة، وأنه أشهر فى وجهها سلاحا أبيض مطواة مهددا إياها به، واستدرجها لمحل الواقعة بعيدا عن أعين الرقباء.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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