الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش بالشروق

حشيش
حشيش

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط متهمين بحيازة مواد مخدرة لترويجها على المتعاطين في الشروق.

 

نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

مباحث القاهرة مواد مخدرة ضبط الشروق محافظة الإسماعيلية

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وائل لطفي

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