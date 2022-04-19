القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش بالشروق

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط متهمين بحيازة مواد مخدرة لترويجها على المتعاطين في الشروق.

نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.