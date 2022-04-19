ضبط 1314 قضية تموينية في حملات بالمحافظات

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية.



أسفرت الحملات عن ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة من بينهم 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 11,980 طن "دقيق، زيت طعام، سكر، مسلى، مكرونة، أرز، 5120 عبوة.

وضبط 354 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 174,980 طن «لحوم - دقيق - زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أعلاف»، 1230 عبوة، 3303 عبوة سجائر ،15 اسطوانة بوتاجاز.



كما تم ضبط 604 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 30 قضية دقيق «تجميع، تصرف»، 103 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن ،83 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 19 قضية توقف عن الإنتاج، 27 قضية بيع خبز بأزيد من السعر، 338 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 88,8 طن دقيق مدعم «تصرف»، 5,150 طن دقيق مدعم "تجميع"، 200 رغيف بلدي مدعم، 29 بطاقة تموينية ذكية.

وضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 850 كجم «أسمدة زراعية» – 9924 عبوة سلع تموينية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 276,610 طن، 16274 عبوة، 3303 عبوة سجائر، 15 أسطوانة بوتاجاز، 29 بطاقة تموينية ذكية.