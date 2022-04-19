الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي يؤكد ضرورة استعادة الثقة بين القوى السياسية والكف عن الاتهام والتخوين

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية استعادة الثقة بين القوى السياسية للخروج بالعراق من الأزمة الراهنة، مشددًا على ضرورة الكف عن الاتهام والتخوين والطعن بالانتماء للوطن.

وقال الكاظمي في تصريح أوردته قناة "العراقية" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إننا يجب أن نعترف أن العراق يعيش أزمة سياسية ولا بد من أن نجتهد في إيجاد الحلول"، مضيفًا أن الشعب العراقي لديه مخاوف وقلق من المستقبل ومن نتائج الانسداد السياسي بما يعرقل مسار حياته.

وأضاف أن "الشعب مؤمن بأن النظام الديمقراطي هو الحل كما يؤمن أن الأمل تصنعه الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة وحب الوطن والدفاع عن الدولة ومقدراتها والولاء لهذه الأرض".

وشدد الكاظمي على ضرورة استعادة الثقة ما بين القوى السياسية للانتقال بالعراق إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن الجميع وقفوا صفًا واحدًا في محاربة القمع والاستبداد والإرهاب.

 

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