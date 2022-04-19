الوزراء الفرنسى: الحكومة ستقدم استقالتها حال إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا

قال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستكس، إنه سيقدم استقالته واستقالة الحكومة خلال الأيام القادمة، وذلك في حال إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وأضاف كاستكس- في حوار خاص لقناة "فرانس إنتر" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء- أن كل هذا يتوقف على مصير صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، ملمحًا إلى إمكانية البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقررة من 12 إلى 19 يونيو المقبل في حال فوز المرشحة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية على النحو الذي يسمح به الدستور.

وأكد أنه من ضمن الأشخاص الذين يأملون بشدة أن تتم إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معركة مصيرية لإقناع الناخبين اليساريين- وكثير منهم خرجوا إلى الشوارع لمعارضة حكومته على مدى السنوات الخمس الماضية- بالخروج يوم الأحد لمنحه فترة ولاية ثانية.

وحسب صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، فإن ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يسعيان إلى الفوز بأكبر عدد من الأصوات.

وأوضحت أنه في مدينة تراب، جنوب غرب باريس، اختار ما يقرب من 61% من الناخبين «ميلينشون»، وانقسمت الآراء حول الخطوة التالية.

بينما أكدت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن ماكرون على الطريق السريع الرئاسي يحاول الانعطاف ببراعة إلى اليسار.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن «ميلينشون» طالب مؤيديه بعدم التصويت للوبان، التي تعد كابوسا للمسلمين والأقليات والمهاجرين، بسبب لهجتها العنصرية ضدهم.

وتابعت أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 30% من ناخبي «ميلينشون» قد يصوتون لماكرون، و23% للوبان، والباقي سيمتنعون عن التصويت يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن مدينة تراب، التي تضم أشهر سكانها الممثل عمر سي ولاعب كرة القدم نيكولاس أنيلكا والفنان الكوميدي الفرنسي جمال دبوز، لديها عدد كبير من المهاجرين، وكثير منهم من أصول شمال إفريقية، وبالتالي لا تتمتع لوبان بشعبية فيها، حيث زعمت في فبراير الماضي أن المدينة بؤرة للتطرف الديني.

ويتشاور «ميلينشون» مع 315 ألفا من أعضاء الحزب لتحديد رد جماعي على سؤال من سيصوت يوم الأحد، وكتب في رسالة إلى أنصاره: «المرشحان ليسا متماثلين».