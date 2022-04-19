الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة العيد القومي.. أسيوط تطلق احتفالية ومسيرة للوحدة الوطنية و«قادرون باختلاف»

إحتفالات محافظة أسيوط
إحتفالات محافظة أسيوط بعيدها القومي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية كبرى أمام ديوان عام المحافظة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، ضمت عروضًا كرنفالية فنية وفلكلورية، ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، وطابور عرض امتد لنحو كيلو متر بشارع الكورنيش مرورًا بديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام.

شارك في طابور العرض نحو 1000 مشارك من الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم، وفرق مديرية الثقافة، وطلاب جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، وجامعة سفنكس، وممثلين عن مجالس المدن والأحياء، ومديريات التضامن الاجتماعي، والصحة، والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي حاملين علم مصر وأغصان الزيتون،مع ترديد الأغاني الوطنية التي حازت على استحسان جموع المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة مراسم الاحتفالية.

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وخلال كلمته هنأ محافظ أسيوط المواطنين وأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي التي تجسد بطولات شعب أسيوط العظيم وأبناء قرية بني عديات في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799، وقدموا أرواحهم فداء لعزة وكرامة الوطن. 

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وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تسعى من خلال احتفالات العيد القومى لتسليط الضوء على ثمار ما تم من جهد وعمل خلال الفترة السابقة من مشروعات تنموية وخدمية وتحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا الغالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي رؤية مصر 2030م.

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وأضاف المحافظ، أن العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض أسيوط وبعض المشروعات، التي تم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في عدد من القطاعات الحيوية والخدمات والمرافق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهري في مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا مستعرضا أهم المشروعات القومية التي تمت، والمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة بما يقرب من 1200 مشروع بتكلفة اجمالية تقارب 25 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحيق التنمية المنشودة.

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 شهد الحفل اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، والقس باسم عدلي، والقس رضا ثابت ممثلي الكنيسة الإنجيلية بأسيوط ،والقس اولوجيوس ممثل إيبارشية الدير المحرق، والدكتور خلف عمار مدير منطقة الوعظ والإعلام الديني، والدكتور علي عبدالحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، ومجدي سليم، وعلي مهران، وعادل حجازي، وحمادة قرشي، ومصطفى كحيلي أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية تربية نوعية بجامعة أسيوط، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجلس التنفيذي والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والصحفيين والإعلاميين.

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- تفاصيل الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الابرار، بعدها بدأ طابور العرض الذي ضم حملة أعلام الجمهورية وأعلام المحافظة، وبعدها مسيرة الوحدة الوطنية ضمن العشرات من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والتي تجسد التسامح والمحبة بين عنصري الأمة المصرية وتم إطلاق حمام السلام، أعقبها مجموعة الكشافة ومجموعة الكاراتيه التي قدمت عروضًا رياضية وبعدها مجموعة البرلمانيين من الشباب والرياضة. 

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 وتضمنت الاحتفالية مسيرة قادرون باختلاف من ذوي الهمم، وطابور عرض فرعوني تابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي، ومجموعات التعليم العام من رياض الأطفال والمدارس الرياضية ومجموعات التعليم الفني (صناعي-تجاري-فندقي-زراعي) ومجموعات مراكز الشباب وشباب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي، ومسيرة للأطباء والتمريض وشباب المعاهد الازهرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومجموعات شباب الجامعات (اسيوط-الأزهر-سفنكس) والهلال الأحمر والاسعاف وفرق الثقافة بأسيوط التي قدمت عروضا للفنون الشعبية والتنورة. 

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واختمت بمسيرة للسيارات الكرنفالية التابعة للمراكز والأحياء والهيئات والشركات والتي تجسد معالم محافظة أسيوط وقد أعد الاحتفالية وأشرف عليها المخرج الفنان محمد جمعة وأحمد الادفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.

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من جانبهم أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذا اليوم والبهجة الحاضرة فيه حيث شاركت بعض السيدات بالزغاريد، وردد المواطنون الأغاني الوطنية مع الاحتفالية، معبرين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين أحوال المعيشة مؤكدين وقوفهم خلف رئيسهم وحكومتهم في الجهود التنموية التي تشمل كافة مناحي الحياة.

محافظة اسيوط العلاقات العامة الشباب والرياضة العيد القومي التربية والتعليم دير المحرق الخدمات والمرافق اللواء عصام سعد قادرون باختلاف

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