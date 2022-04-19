الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى يسلم مساعدات إنسانية لسكان «خيرسون» الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء، عن أن جنود الجيش الروسي وزعوا مساعدات إنسانية على سكان منطقة صغيرة في مدينة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن العسكريين الروس يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مدينة خيرسون ومنطقة خيرسون الخاضعة لسيطرتهم، كما تم تسليم طرود غذائية إلى إحدى المناطق النائية.
ولفتت الوزارة إلى أن عددًا كبيرًا من سكان المنطقة جاءوا لتلقي المساعدات الإنسانية المقدمة، وتشمل المواد الغذائية وأغذية الأطفال ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الضرورية.
وتعتبر هذه المنطقة ميناء شحن نهري، و90% من سكانها موظفون في هذه المؤسسة، وجميعهم عاطلون عن العمل تقريبا، حيث إن السلطات الأوكرانية غادرت ميناء خيرسون بعد بدء العملية العسكرية.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشيف، أن بلاده لا تنوي طرح قضية إجراء تحقيق دولي في أحداث أوكرانيا، بما في ذلك ما جرى في بوتشا، في الأمم المتحدة؛ لأنها تشكك في حيادية التحقيق.
وقال إيليتشيف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء -:"حتى الآن، لم يُطرح هذا الموضوع في الأمم المتحدة، نحن نحتاج إلى النظر في نوع التحقيق الذي قد يجري ومن سيجريه".
وأضاف الدبلوماسي الروسي "لسوء الحظ، تُظهر تجربة التحقيقات السابقة، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، موقفا متحيزا بشكل استثنائي"، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة.
 

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