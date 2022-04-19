«الحوثي» تقر بتجنيد أطفال صغار خلال سنوات القتال الماضية

أقرت مليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال والصغار للقتال في صفوفها على مدى السنوات الماضية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة - وفقا لقناة “اليمن” الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الحوثيين وافقوا على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب في البلاد، مشيرة إلى أن المليشيات وقعت على ما وصفته بخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.

وكانت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية قد أعلنت أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال، عبر وسائل عدة اعتمدتها المليشيات سواء بالترهيب أو الترغيب، فضلا عن الابتزاز.

ومن جانبه، أكد مجلس الوزراء اليمني أن مليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية، إغلاق أي نافذة أمل أمام السلام، مشيرًا إلى استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع أبريل الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والذى تم خلاله مناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب، والبناء على التوافق الوطني الواسع للمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية، لمواصلة العمل وبدء مرحلة جديدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي، لافتًا إلى أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.