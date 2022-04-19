نصائح فعالة للعناية بالبشرة.. موصى بها من قبل طبيب الأمراض الجلدية

حان الوقت لتجهيز بشرتك للاستعداد العيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تجلب لنا الشمس القاسية المزيد من العرق والجلد المسدود والبشرة الباهتة والمتعبة والتصبغ والعيوب وحب الشباب.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "hellomagazine” قائمة بالنصائح المفيدة للبشرة لمكافحة الصيف وإبقائه متوهجًا ومريحًا قبل العيد.

الترطيب من الداخل إلى الخارج:

إن مفتاح البشرة المتوهجة على مدار السنة هو الترطيب، ويتطلب الصيف بشكل خاص سوائل إضافية، وقلة الترطيب تمتص الرطوبة من البشرة وتجعلها تبدو جافة وباهتة، تناول الماء أو العصير أو المخفوقات على فترات منتظمة، احمل زجاجة ماء فى حقيبتك عند الخروج.

انتقلي إلى الترطيب الخفيف:

يتعلق الترطيب الصيفي بالمنتجات الأخف ذات الأساس المائي خلال النهار، استخدم مرطبًا مع عامل حماية من الشمس وفي الليل يجب أن يكون حول الإصلاح.

غسل الوجه الجيد:

المناخ الحار يجعل البشرة دهنية جدًا ونتيجة لذلك تسد المسام بسهولة، وإذا كانت بشرتك دهنية، فاستخدمي منظفًا أساسه حمض الساليسيليك وللبشرة الجافة، سيكون الجل غير الصابوني أو غسول الوجه المائي فكرة لكن قلل من استخدام غسول الوجه بما لا يزيد عن 3 مرات في اليوم.

استخدم الواقي من الشمس:

يجب وضع واقي الشمس قبل الخروج، ويوصى باستخدام SPF 30 أو أكثر، وتجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الشمس، أي من الساعة 11 صباحًا حتى 3 مساءً، حدد واقي الشمس حسب نمط حياتك ونوع بشرتك والتعرض للشمس.

إدخال مضادات الأكسدة:

الصيف هو الوقت المناسب لإدخال بعض مضادات الأكسدة في روتين بشرتك اختر مكونات مثل فيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين، ويضيف حماية من أشعة الشمس، وفيتامين أ و هـ تمنع مضادات الأكسدة تصبغ الإيلاستين وتفككها تشمل مضادات الأكسدة الأقوى والأكثر وقائية النياسيناميد وحمض الفيروليك وزيت توت القهوة وزيت الأرجان وزيت جوز الهند وما إلى ذلك، وتأتي مضادات الأكسدة أيضًا في الأطعمة مثل التوت والأناناس والخضروات والمأكولات البحرية والمانجو والحمضيات.

- قشري مرتين في الأسبوع:

للتخلص من الأوساخ والخلايا الميتة يمكنك أيضًا استخدام فرشاة وجه جيدة لفتح المسام يمكنك استخدام مقشر منزلي الصنع أو من المتجر احرصي على عدم الإفراط في التقشير.

استخدم التون

يمكنك استخدام التونر الطبيعي مثل ماء الورد أو خل التفاح أو البندق أو البحث عن تونر مناسب للبشرة تم شرائه من المتجر سوف ينعش التونر الوجه ويقلل من ظهور المسام، خاصة في منطقة T.

لا تنسى المنطقة حول العينين:

بما أن منطقة العين حساسة للغاية فإنها تحتاج إلى عناية خاصة ارتدِ نظارات شمسية في كل مرة تخرج فيها واستخدم كريم مرطب ليلاً ونهارًا لمنع التجاعيد وحجب العين.