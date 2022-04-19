بولندا: استقبلنا مليونين و838 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال مليونين و838 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة -في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن أمس الإثنين شهد دخول نحو 20 ألف لاجئ من أوكرانيا، مقابل 17 ألفا و300 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.

وفي وقت سابق، حث رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، مواطني بلاده على مقاطعة المنتجات الروسية؛ اعتراضًا على تحركات موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي- حسبما ذكر "راديو بولندا"- إن "القرارات اليومية للبولنديين قد تكون مثل العقوبات المفروضة على روسيا من دول الغرب"، مطالبًا المواطنين باستخدام كافة الوسائل لزيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا منذ 24 من فبراير الماضي، وتسببت في فرار الملايين من أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، أنه تم تدمير 44 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز"ميج- 29".

وقال كوناشينكوف: لقد دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركز للقيادة ومنظومة دفاع جوي “إس-300”، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع أوكراني آخر".

وأضاف كوناشينكوف: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز ”ميج- 29"، بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وطائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة بافلوجراد.