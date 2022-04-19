الحكومة الفرنسية: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن فرنسا "ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا".

وأوضح المتحدث - في تصريحات لقناة /سي نيوز/ التلفزيونية الإخبارية الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء - أنه "بعد الهجمات الروسية في دونباس أمس الاثنين، ستتابع فرنسا الوضع في أوكرانيا عن كثب"، مؤكدا أهمية مواصلة دعم الشعب الأوكراني ومحاولة ضمان سلامته.

وأضاف "سنواصل اتخاذ كل المبادرات المفيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. سنزيد مستوى عقوباتنا لكننا نواصل الحوار أيضا".

وكان أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده لا تحتاج إلى الغاز الروسي، عكس دول أوروبية أخرى تعتمد عليه.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية: "أوروبا تعتمد على الغاز الروسي.. لكن فرنسا ليست بحاجة إليه".

ووفقا للرئيس الفرنسي، فإن باريس تعمل على شراء الغاز من دول أخرى.

وكان ماكرون دعا في وقت سابق إلى فرض قيود على إمدادات النفط والفحم من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معركة مصيرية لإقناع الناخبين اليساريين- وكثير منهم خرجوا إلى الشوارع لمعارضة حكومته على مدى السنوات الخمس الماضية- بالخروج يوم الأحد لمنحه فترة ولاية ثانية.

وحسب صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، فإن ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يسعيان إلى الفوز بأكبر عدد من الأصوات.

وأوضحت أنه في مدينة تراب، جنوب غرب باريس، اختار ما يقرب من 61% من الناخبين «ميلينشون»، وانقسمت الآراء حول الخطوة التالية.

بينما أكدت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن ماكرون على الطريق السريع الرئاسي يحاول الانعطاف ببراعة إلى اليسار.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن «ميلينشون» طالب مؤيديه بعدم التصويت للوبان، التي تعد كابوسا للمسلمين والأقليات والمهاجرين بسبب لهجتها العنصرية ضدهم.

وتابعت أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 30% من ناخبي «ميلينشون» قد يصوتون لماكرون، و23% للوبان، والباقي سيمتنعون عن التصويت يوم الأحد المقبل.