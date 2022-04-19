كوريا الجنوبية تكتشف لأول مرة إصابات بمتغيري «XE» و«XM» من «كورونا»

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها أكدت لأول مرة حالتي إصابة بسلالة إكس إي (XE)، وحالة إصابة بسلالة إكس إم (XM)، وهما سلالتان مؤلفتان من سلالات "أوميكرون" من كورونا.

وأوضحت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه اكتشاف الإصابة الوحيدة بسلالة إكس إي في الحالة الوافدة من بريطانيا في يوم 27 مارس، وتم رصد الإصابة الأخرى بها في الحالة المحلية في يوم 30 من نفس الشهر، بينما تم اكتشاف الإصابة بسلالة إكس إم في يوم 27 من الشهر الماضي، كما تم العثور على كل إصابة بسلالتي إكس إي، وإكس أم في الحالات المحلية، مما لا يستبعد معه إمكانية تفشيهما داخل البلاد.

يشار إلى أن متحور إكس إي هو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، بينما متحور إكس إم هو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بي إيه 1. 1" و"بي إيه 2".

وسجلت كوريا الجنوبية 118 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 20 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و471 ألفا و940 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وتشبه الحصيلة الجديدة الأرقام التي شوهدت في الأسبوع الثالث من فبراير عندما بدأت موجة أوميكرون في التسارع في جميع أنحاء البلاد وسجلت البلاد 130 وفاة إضافية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 21 ألفا و.354

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.