الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تشكر رومانيا على استقبال 700 ألف لاجئ أوكراني

بلينكن
بلينكن

وجّه وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، الشكر لرومانيا على استقبالها لنحو 700 ألف لاجئ أوكراني، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروماني، بوجدان أوريسكو.

وخلال محادثاتهما، شدد الجانبان - بحسب ما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الليلة الماضية - "على أهمية الوحدة عبر الأطلسي في مواجهة حرب الكرملين الوحشية على أوكرانيا".

وأضاف البيان أن بلينكن شدد على ضرورة استمرار حلفاء الناتو في العمل بلا كلل لدعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأكد الوزيران دعم بلديهما الثابت "للشعب الأوكراني وكفاحه التاريخي من أجل الحرية والديمقراطية والقدرة على رسم مساره"، مشددَين على أهمية العلاقات الثنائية والتي تبرزها الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.

وكان قلل وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو من أهمية تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إمكانية شن روسيا هجمات على دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك رومانيا، حال سقوط أوكرانيا.

وتعليقا على هذا التحذير، قال دينكو إنه لا يوجد دليل على ذلك، ومن المفهوم تماما أن زيلينسكي كان يدافع عن قضيته، إلى حد ما، فهو يدافع عن أوروبا بأكملها، لكنه أكد أنه لا توجد أسباب لاستنتاج أن روسيا تريد شن هجمات على الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وقال دينكو: “لا أعتقد أن هناك دليلا على شيء من هذا القبيل، ولا نأخذ هذا السيناريو في الاعتبار”.

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