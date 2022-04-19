الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

وزير البترول يعلن آخر نتائج مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

اجتماع وزير البترول
اجتماع وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المشروع القومي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في إطار المبادرة الرئاسية، يشهد توسعًا في أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز.

اجتماع وزير البترول

 وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية، وأن هناك طفرات في تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذي أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه. 

وأوضح "الملا"، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن، وأن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث إن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتيني، وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.

اجتماع وزير البترول

واستعرض الاجتماع التطور الذى حدث فى توافر محطات تموين الغاز في ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حاليًا، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الغاز الطبيعي حققت متوسطًا في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون مترًا مكعبًا مقارنة بمتوسط بلغ 73 مليون مترًا مكعبًا خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48% على العام الماضي، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزًا حتى الآن.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعداه المهندس سيد حسين لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز والمهندس محمد خضير لمشروعات توصيل الغاز للمنازل، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية.

اجتماع وزير البترول
وزير البترول الغاز الطبيعي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا رئيس الشركة القابضة القابضة للغازات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

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