توجيه السيسي بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل يتصدر اهتمامات الصحف

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة “الأهرام” توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في إستراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.

ونوه الرئيس بأهمية تعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول “متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية”، حيث تم عرض الموقف المائي بوجهٍ عام، والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية، إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ.

واستعرض وزير الري جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلا عن مستجدات المشروع القومى لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية، لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.

وسلطت صحيفة “الأخبار” الضوء على تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر أمس، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم التباحث خلال الاتصال حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وألقت صحيفة “الجمهورية” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، مشيرا إلى الترحيب دوما بالمستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات، وأن السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة “إعمار” العقارية، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات بمصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

وقد استعرض الجزار، خلال اللقاء، عددا من الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، وغيره، والتي يتم بحثها مع المستثمر الإماراتي.

من جانبه، توجه العبار، بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أنه يتم بالفعل حاليا دراسة عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان، مؤكدا أن مصر دوما بلد الفرص والخير، وتحقق شركاته بها نجاحات واسعة وعائدا على الاستثمار.